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Публикации за 18.04.18

Итальянец получил в наследство 1,5 млн евро в не подлежащих обмену купюрах
Фото: roma.corriere.it

Итальянец получил в наследство 1,5 млн евро в не подлежащих обмену купюрах

Житель Италии унаследовал от своего дедушки 3 млрд лир (около 1,5 млн евро), однако не сможет потратить деньги, так как обмен на евро завершился шесть лет назад. Наследник обратился к юристам, чтобы те нашли лазейку в законе.

89-летний мужчина оставил все свое состояние внуку Луиджи, пишет итальянское издание Il Corriere della Sera. Тот знал, что дед скопил неплохую сумму. В наследство Луиджи получил две квартиры, деньги на двух счетах и пакет акций.

Оставалась еще банковская ячейка, открыв которую мужчина был неприятно удивлен – в ней хранилось множество купюр номиналом в 200 и 500 тысяч итальянских лир.

Наследник обратился в Банк Италии, но тот отказался менять деньги. Дело в том, что регулятор дал на обмен 10 лет – с 2002 по 2012 год. После этой даты лиры превратились в бесполезную бумагу.

Тогда Луиджи обратился к юристам, чтобы те нашли законные пути обхода ограничения. Он заявил, что отдаст деньги на благотворительность, если сможет их обменять. «Забывчивость одинокого и пожилого человека не может стоить три миллиарда», – отметил наследник.

Рим, Служба информации РИА «Новый День»

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