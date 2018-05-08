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Италия

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Публикации за 08.05.18

В Риме загорелся автобус с пассажирами
Фото: twitter.com/CronacheNuoresi

В Риме загорелся автобус с пассажирами

В самом центре столицы Италии загорелся и взорвался пассажирский автобус. Водитель успел эвакуировать пассажиров. По предварительным данным, пострадала сотрудница магазина, находившегося рядом с местом ЧП.

Автобус загорелся на Via del Tritone неподалеку от знаменитого Фонтана Треви и здания правительства Италии, передает Vista Agenzia Televisiva Nazionale. По словам полицейских, водитель заметил возгорание в задней части машины и быстро вывел всех пассажиров.

Единственной пострадавшей оказалась сотрудница соседнего магазина. Женщину госпитализировали с небольшими ожогами.

К моменту приезда пожарных автобус объяло пламя. Полыхало так, что на соседнем здании выгорела краска. В результате транспортное средство выгорело полностью.

По версии правоохранителей, причиной пожара стало короткое замыкание.

Рим, Служба информации РИА «Новый День»

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