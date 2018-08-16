Под завалами после обрушения моста в Генуе могут оставаться до 20 человек

Публикации за 16.08.18

Спасатели продолжают разбирать завалы на месте обрушения моста в итальянской Генуе. До сих пор неизвестно точное число без вести пропавших. В городе объявлен траур по погибшим. Тем временем, премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о введении чрезвычайного положения в зоне происшествия сроком на год.

По словам главного прокурора Генуи Франческо Коцци, под завалами обрушившегося моста могут находиться от 10 до 20 человек, передает агентство ANSA. Спасательная операция будет продолжаться до тех пор, пока не найдутся все люди, которые считаются пропавшими без вести. Доподлинно неизвестно, сколько машин было на мосту в момент обрушения, а потому установить точное число погребенных под обломками людей не представляется возможным.

Глава итальянского правительства Джузеппе Конте ввел режим чрезвычайного положения сроком на 12 месяцев в зоне происшествия, сообщает Reuters. Таким образом, он удовлетворил просьбу властей итальянской области Лигурия.

На ликвидацию последствий обрушения и восстановление моста потребуется не менее 5 млн евро, уточнил Конте.

Жители Генуи готовятся проводить в последний путь погибших. Первая церемония похорон состоится 18 августа, рассказали в мэрии. Не исключено, что Геную посетит президент Италии Серджо Маттарелла.

Напомним, 200-метровый пролет автомобильного моста в Генуе рухнул 14 августа. В этот момент на виадуке находились десятки автомобилей. По последним данным, жертвами катастрофы стали 38 человек, 15 госпитализированы, из них пятеро находятся в критическом состоянии. Из-за опасений дальнейшего разрушения из зоны бедствия эвакуировали более 600 человек. Власти обвиняют в трагедии компанию Autostrade, следившую за состоянием моста, однако точные причины обрушения будут установлены по итогам расследования.

Рим, Служба информации РИА «Новый День»

Рим. Другие новости 15.08.18

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