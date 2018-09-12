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Италия

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Публикации за 12.09.18

В Италии суеверная монахиня попала в ДТП, объезжая черную кошку

В Италии суеверная монахиня попала в ДТП, объезжая черную кошку

В Италии монахиня слишком резко повернула руль, когда пыталась объехать черного кота, переходившего дорогу, и попала в ДТП. В результате автомобиль перевернулся и загорелся.

Инцидент произошел в итальянской провинции Риети. 43-летняя монахиня за рулем Renault Clio заметила на дороге черного кота и решила, что это плохой знак. Пытаясь объехать животное, женщина свернула на другую улицу, но не справилась с управлением. Автомобиль протаранил припаркованную машину, врезался в ворота, перевернулся и загорелся, передает Il Messaggero.

Очевидцы поспешили на помощь и вытащили монахиню из машины. Она сильно испугалась, но значительных травм не получила.

Прибывшим на место происшествия полицейским женщина сразу рассказала о причинах аварии.

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