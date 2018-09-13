В Италии мужчину посадили в тюрьму за фальшивые отзывы в интернете

Публикации за 13.09.18

Итальянец проведет девять месяцев в тюрьме и заплатит штраф в 8 тысяч евро за размещение фальшивых обзоров на сайте для путешественников. Суд посчитал, что мужчина пользовался поддельной личностью.

Мужчина возглавлял компанию PromoSalento, которая предоставляет «пакетные» услуги по продвижению турфирм. Публикация фальшивых обзоров должна была улучшить статистику и привлечь больше клиентов. Своей целью мошенник выбрал сайт Tripadvisor.

Администрация Tripadvisor организовала внутреннее расследование три года назад. В результате были заблокированы больше тысячи попыток разместить ненастоящие отзывы.

Суд итальянского города Лечче приговорил мошенника к девяти месяцам ограничения свободы и штрафу в размере в 8 тысяч евро за использование чужой или поддельной личности.

‍Рим, Служба информации РИА «Новый День»

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