Власти Италии возложили вину за инцидент в метро на российских болельщиков

Публикации за 24.10.18

В том, что сломался эскалатор в римском метро, виноваты российские футбольные фанаты. Такой позиции придерживается глава МВД Италии Маттео Сальвинии. Якобы россияне прыгали на подвижной лестнице, от чего ее и заклинило. Очевидцы трагедии утверждают, что болельщики действительно вели себя активно, но не прыгали. В то же время к работе экстренных служб есть претензии – пострадавшим пришлось ожидать медицинской помощи 40 минут.

Сальвинии заявил, что десятки пьяных людей устроили беспорядок в подземке столицы Италии. «Эскалаторы сделаны не для того, чтобы люди на них прыгали», – сказал министр в интервью радиостанции RTL.

Ранее подобное заявление сделала и мэр Рима Вирджиния Раджи. «Свидетели, похоже, видели прыжки и танцы на эскалаторе», – цитирует слова главы городской администрации итальянское агентство ANSA.

В свою очередь очевидцы утверждают, что россияне действительно вели себя активно, пели песни, но ничего противоправного не делали. Так 28-летняя Дарья из Москвы, которая в момент ЧП находилась на эскалаторе, сообщила ANSA: «Мы не прыгали».

Подтверждает слова девушки и известный российский комментатор Владимир Стогниенко. «Только сейчас получилось связаться с приятелем, который в Риме был. Он отделался синяками, а друзья его сильно пострадали. Скорую, говорит, ждали минут 40. Говорит, что прыгали – враньё», – написал комментатор в своем микроблоге.

Более того, есть мнение, что эскалатор будто кто-то ускорил намеренно. Один из болельщиков рассказал, что эскалатор разогнался не моментально, а постепенно увеличивал скорость движения.

Авария произошла на станции Repubblica 23 октября вечером. В этот момент на эскалаторе находились российские болельщики, которые направлялись на матч московского ЦСКА и «Ромы» в рамках группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА. Эскалатор сильно разогнался, а затем резко остановился. В результате происшествия пострадали около 30 человек, 15 из них россияне. При этом отмечалось, что все попавшие в больницу граждане были трезвыми.

В пресс-службе посольства России в Италии рассказали, что восьмерых, госпитализированных накануне, уже выписали из больницы. «Было проведено несколько операций, две проводятся прямо сейчас. Состояние пострадавших стабильное, тяжелые травмы получили три человека», – отметили в дипведомстве.

Рим, Служба информации РИА «Новый День»

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