В горах сходят оползни, шквальный ветер валит деревья: в Италии объявили «красный» уровень угрозы

Публикации за 29.10.18

В Италии объявили крайний уровень метеоопасности из-за проливных дождей и сильного ветра, который рушит деревья и рекламные конструкции. По предварительным данным, жертвами стихии стали четыре человека.

Как сообщили местным СМИ в службе гражданской обороны страны, красный уровень угрозы объявлен в пяти итальянских областях – Лигурия, Ломбардия, Трентино-Альто-Адидже, Венето и Фриули-Венеция-Джулия.

Итальянские метеорологи прогнозируют шквальный ветер, проливные дожди, сопровождающиеся грозами, местами возможно выпадение града.

К настоящему времени известно о четырех жертвах стихии, в южной области Калабрия сошедшим оползнем убило рабочих, которые занимались ремонтом канализационной сети.

В городах и туристических центрах наблюдаются трудности с железнодорожным и автомобильным движением из-за подтоплений. Так в Венеции уровень воды поднялся до 115 см. Организаторы были вынуждены отменить проведение Венецианского марафона. Власти Рима отменили занятия в школах.

Рим, Служба информации РИА «Новый День»

Рим. Другие новости 26.10.18

В Греции из-за землетрясения нет электричества, объявлена угроза цунами. / Власти Италии возложили вину за инцидент в метро на российских болельщиков. / В аварии в римском метро пострадали 15 граждан России. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»