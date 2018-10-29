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Италия

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Публикации за 29.10.18

В горах сходят оползни, шквальный ветер валит деревья: в Италии объявили «красный» уровень угрозы
Фото: ANSA

В горах сходят оползни, шквальный ветер валит деревья: в Италии объявили «красный» уровень угрозы

В Италии объявили крайний уровень метеоопасности из-за проливных дождей и сильного ветра, который рушит деревья и рекламные конструкции. По предварительным данным, жертвами стихии стали четыре человека.

Как сообщили местным СМИ в службе гражданской обороны страны, красный уровень угрозы объявлен в пяти итальянских областях – Лигурия, Ломбардия, Трентино-Альто-Адидже, Венето и Фриули-Венеция-Джулия.

Итальянские метеорологи прогнозируют шквальный ветер, проливные дожди, сопровождающиеся грозами, местами возможно выпадение града.

К настоящему времени известно о четырех жертвах стихии, в южной области Калабрия сошедшим оползнем убило рабочих, которые занимались ремонтом канализационной сети.

В городах и туристических центрах наблюдаются трудности с железнодорожным и автомобильным движением из-за подтоплений. Так в Венеции уровень воды поднялся до 115 см. Организаторы были вынуждены отменить проведение Венецианского марафона. Власти Рима отменили занятия в школах.

Рим, Служба информации РИА «Новый День»

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