В Италии паводок стал причиной гибели 30 человек

Публикации за 05.11.18

Число погибших в Италии из-за сильных ливней и сходов оползней выросло до 30 человек. Итальянские власти требуют 40 млрд евро на обеспечение безопасности.

На Сицилии сообщается о 12 погибших, передает ANSA. Тела девяти членов одной семьи, в том числе троих детей, обнаружены под обломками дома, который буквально смыло разлившейся рекой.

Прокурор Сицилии Амброгио Картосио, который побывал на месте трагедии, охарактеризовал происходящее как «полнейшую катастрофу».

Ранее в Италии из-за непрекращающихся ливней и шквального ветра был объявлен «красный» уровень угрозы. По данным метеорологов, скорость ветра порой достигает 200 км/ч. Рвутся линии электропередач, из-за чего дома 160 тысяч человек на севере страны остались без света.

Больше других областей пострадали Калабрия, Сардиния, Сицилия, а также Венето, Фриули – Венеция-Джулия, Лигурия и автономные провинции Тренто и Больцано, часть Лацио. В горах сходят оползни, уничтожая за собой целые деревни.

По предварительным данным, ущерб от наводнения уже превысил миллиард евро. Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвинии заявил, что на обеспечение безопасности необходимо выделить из бюджета 40 млрд евро. В свою очередь Евросоюз считает названную сумму завышенной.

Рим, Служба информации РИА «Новый День»

Рим. Другие новости 31.10.18

Ватикан дождался громкого скандала: в папской нунциатуре обнаружен скелет пропавшей 35 лет назад девушки. / В горах сходят оползни, шквальный ветер валит деревья: в Италии объявили «красный» уровень угрозы. / В Греции из-за землетрясения нет электричества, объявлена угроза цунами. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»