Психически больной итальянец захватил в заложники 20 человек

Публикации за 29.11.18

В итальянской области Лацио мужчина захватил в заложники 20 человек. Выяснилось, что у захватчика проблемы с психикой. Карабинерам пришлось применить силу.

Инцидент произошел в здании центра профессиональной подготовки в городе Фьюджи, сообщает итальянское издание RaiNews. 28-летний мужчина затащил директора в класс, где находилось 20 студентов. Отмечается, что захватчик не угрожал каким-либо оружием.

На место происшествия прибыли карабинеры, которые обезвредили злоумышленника с помощью перцового газа. Выяснилось, что у мужчины проблемы с психикой, после задержания его передали медикам, которые поместили больного в психиатрическую лечебницу.

Все заложники освобождены, никто из них серьезно не пострадал. Одна девушка обратилась за помощью к врачам с жалобой на ушибы.

Рим, Служба информации РИА «Новый День»

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