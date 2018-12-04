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Италия

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Публикации за 04.12.18

В Италии задержали главаря мафии «Коза ностра»

В Италии задержали главаря мафии «Коза ностра»

В рамках спецоперации, проведенной на острове Сицилия, правоохранителям удалось схватить 46 мафиози, в том числе лидера преступной организации «Коза ностра».

По данным итальянского агентства ANSA, среди задержанных бандитов был 80-летний Сеттимино Минео – так называемый держатель «общака». Контроль над «Коза ностра» перешел к Минео после того, как был арестован «крестный отец» Тото Риина.

Благодаря усилиям правоохранителей «Коза ностра» теперь уже не является одним из сильнейших в мире преступных синдикатов. Организация разбилась на большое количество мафиозных кланов, которые также враждуют и между собой.

Однако считается, что реальный «крестный отец» «Коза ностра» – Маттео Мессина Денаро. Он находится в розыске, но у полиции нет точного описания его внешности. Впрочем, о его статусе также поступает противоречивая информация от задержанных мафиози, некоторые уверяют, что Денаро не мог возглавить «Коза ностра», так как представляет клан из Трапани, а традиционно «крестные отцы» происходят из Корлеоне.

Рим, Служба информации РИА «Новый День»

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