В Италии турист пожаловался в полицию из-за цены на мороженое

Публикации за 11.01.19

В Италии турист из Тайваня остался недоволен стоимостью мороженого настолько, что вызвал полицию. В результате магазин оштрафовали за мошенничество.

Инцидент произошел по Флоренции, сообщает La Repubblica. Продавец потребовал с иностранца 25 евро за шарик мороженого. Столь высокую цену он оправдал тем, что десерт очень вкусный. Однако турист решил, что его обманывают, и обратился к правоохранителям.

Когда стражи порядка прибыли на место происшествия, то обнаружили под прилавком меню, в котором цена мороженого была значительно ниже. В результате было принято решение оштрафовать магазин на 2 тысячи евро.

«Скрывать цены – это очень распространенная практика, и это создает нехорошее впечатление об Италии по всему миру, учитывая, что туристы являются основными жертвами мошенничества», – подчеркнул представитель местной полиции.

Рим, Служба информации РИА «Новый День»

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