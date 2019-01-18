Сильвио Берлускони объявил о возвращении в большую политику

Публикации за 18.01.19

82-летний Сильвио Берлускони намерен вернуться в большую политику. Об этом он сообщил в ходе встречи со своими сторонниками на Сардинии.

Берлускони заявил, что намерен участвовать в выборах в Европейский парламент, которые пройдут 26 мая. «Я решил участвовать в выборах, чтобы донести свой голос Европе, которой необходимы изменения», – написал бывший премьер-министр Италии в своем твиттере.

Берлускони покинул большую политику после нескольких громких скандалов. В частности, кавальере обвиняли в коррупции, мошенничестве, связях с мафией. Адвокатам политика удалось упросить судью заменить тюремное заключение общественными работами, кроме того, Берлускони запрещали занимать государственные должности. Несколько расследований в отношении политика все еще продолжаются.

Рим, Служба информации РИА «Новый День»

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