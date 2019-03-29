ItalianoРусский
■■■

Италия

■■■■■■■■■

,

Публикации за 29.03.19

В Италии 50 человек пострадали при столкновении поездов
twitter.com/emergenzavvf

В Италии 50 человек пострадали при столкновении поездов

На севере Италии столкнулись два пассажирских поезда. По последним данным, различные травмы получили около 50 человек.

Инцидент произошел в итальянской провинции Комо. Как сообщают местные СМИ, причиной столкновения стало то, что один из машинистов проехал на запрещающий сигнал. Отмечается, что состав не успел набрать высокую скорость.

По предварительной информации, 50 человек пострадали. Большинство пассажиров отделались легкими ушибами и ссадинами. Шести пострадавшим понадобилась серьезная медицинская помощь, их госпитализировали с травмами средней степени тяжести.

По факту произошедшего проводится расследование.

Рим, Служба информации РИА «Новый День»

Рим. Другие новости 04.03.19

Курс на Вашингтон: «пророссийские» политики Италии «сливают» Путина. / Секретные архивы Ватикана станут доступны историкам. / В Госдуме назвали страну ЕС, которая первая откажется от антироссийских санкций. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2019. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Главный редактор: Румянцева Полина Сергеевна
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2019. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
Flag Counter
N conn: 0/ N sql: 0/ N nofree: 0.