В Италии 50 человек пострадали при столкновении поездов

Публикации за 29.03.19

На севере Италии столкнулись два пассажирских поезда. По последним данным, различные травмы получили около 50 человек.

Инцидент произошел в итальянской провинции Комо. Как сообщают местные СМИ, причиной столкновения стало то, что один из машинистов проехал на запрещающий сигнал. Отмечается, что состав не успел набрать высокую скорость.

По предварительной информации, 50 человек пострадали. Большинство пассажиров отделались легкими ушибами и ссадинами. Шести пострадавшим понадобилась серьезная медицинская помощь, их госпитализировали с травмами средней степени тяжести.

По факту произошедшего проводится расследование.

Рим, Служба информации РИА «Новый День»

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