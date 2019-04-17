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Италия

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Публикации за 17.04.19

Italexit как новая реальность: половина итальянцев настроена на выход из ЕС, треть хотят вернуть лиру
Фото: ec.europa.eu

Italexit как новая реальность: половина итальянцев настроена на выход из ЕС, треть хотят вернуть лиру

В Италии великая европейская мечта близится к закату: все больше граждан страны хотят выйти из еврозоны и вернуть прежнюю суверенную валюту – итальянскую лиру. И число их резко выросло за последние три года. Если в 2016 году желающих возврата к лире было 25%, то теперь, согласно последним опросам общественного мнения, их стало уже 30,2%.

Еще более радикализировалось общественное мнение в том, что касается членства Италии в Европейском Союзе: половина граждан страны считает необходимым вынести на референдум вопрос о пребывании в составе ЕС. Это не означает, что все они непременно проголосуют за Italexit, но они полагают, что вопрос пребывания или выхода из ЕС должен решать сам народ, а не профессиональные политики. Причем количество граждан, желающих проведение референдума, за три года удвоилось, с 28,1% до 49,5%.

В настоящее время Италия является лидером по числу граждан-евроскептиков, выражающих недоверие официальным структурам Евросоюза. В последнее время Италия переживает рецессию, к которой добавились обострившиеся застарелые проблемы, такие как бюджетный дефицит, огромный государственный долг (третий в мире, после США и Японии), достигший астрономической отметки в 38 тысяч евро в пересчете на душу населения, и слабость итальянской банковской системы.

Наибольшее недовольство политикой ЕС высказывает средний класс, испытывающий на себе снижение реальных доходов и прогрессивное обеднение.

Опрос общественного мнения показал также глубокую пропасть между промышленно развитым Севером и аграрным Югом Италии, а также разрыв поколений.

Больше всего еврооптимистов проживает на Севере – это, в основном, молодые люди в возрасте до 34 лет, студенты или лица с высшим образованием. В то же время евроскептики в основном живут на Юге – они настроены резко против членства в ЕС и за возврат к национальной монете – итальянской лире. Это люди старшего возраста (35-44 года и за 55 лет), с низким образовательным цензом и с низкими доходами – домохозяйки, безработные, разнорабочие и сельхозработники.

При этом число еврооптимистов на Севере медленно, но неуклонно снижается, количество евроскептиков на Юге резко возрастает. Учитывая старение населения Италии, можно предположить, что в недалеком будущем, количество евроскептиков станет преобладающим.

Еще одна любопытная деталь: расклад сил в Италии является зеркальным отображением голосования в Великобритании по Brexit: за выход из ЕС голосовали люди старшего поколения с низким образовательным уровнем, низкой или средней профессиональной квалификацией и низкими или средними доходами. В случае проведения референдума по Italexit существует достаточно высокая вероятность того, что Италия повторит пример Британии.

Рим, Всеволод Гнетий

Рим. Другие новости 29.03.19

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