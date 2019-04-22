В Италии обеспокоены волной прославления фашизма

Публикации за 22.04.19

В Италии продолжаются два громких судебных процесса, объединенных общим обвинением: возрождение Фашистской партии, запрещенной по итогам Второй мировой войны, и прославление фашизма.

В первом случае, под следствием и судом оказались 9 человек. На местных выборах в 2017 году в местечке Сермиде и Фелоника 7 тысяч резидентов представили избирательный список «Фасции итальянских трудящихся», символом которой был ликторский пучок, первоначально символизировавший власть римских цезарей, а после Первой мировой войны ставший символом Национальной фашистской партии.

По спискам «Фасции итальянских трудящихся» была избрана один депутат – Фьямма Негрини. Итальянские правоохранительные органы заподозрили 9 человек, в том числе секретаря «Фасции итальянских трудящихся» Клаудио Негрини, отца Фьяммы, в попытке восстановления Национальной фашистской партии, потребовав для него четыре года лишения свободы, а для его дочери-депутата 20 месяцев тюремного заключения.

Суд первой инстанции оправдал всех подсудимых, не усмотрев в их действиях попытки возрождения фашистской партии. Однако не исключено, что в ближайшее время начнется пересмотр процесса.

Сам по себе факт участия в местных выборах «Фасции итальянских трудящихся» вызвал общественное возмущение. Процесс инициировала Лаура Болдрини, в том момент занимавшая должность председателя нижней палаты парламента Италии. Тгдашний министр внутренних дел Марко Миннити снял с должности комиссара префектуры по выборам за допуск на выборы партии с фашистской «подкладкой».

Совсем иной исход был у процесса по обвинению мэра небольшого городка Афиле, регион Лацио, в прославлении (апологии) фашизма за постройку мавзолея в честь фашистского военного преступника маршала Грациани. Мэр Эрколе Вири был осужден к 8 месяцам тюремного заключения (апелляционный суд подтвердил приговор), а два его ассессора получили по 6 месяцев тюрьмы.

Кроме того, осужденные должны будут выплатить 8 тысяч евро в качестве возмещения морального ущерба Национальной ассоциации итальянских партизан, выступившей на процессе потерпевшей стороной.

Маршал Родольфо Грациани – участник всех колониальных войн фашистской Италии, который за жестокое подавление партизанского движения в Эфиопии получил прозвище «мясник». Оставшись не у дел после тяжелого поражения, нанесенного ему британской армией в 1940-41 гг., маршал принял предложение Муссолини и вступил в должность Военного министра марионеточной Итальянской социальной республики на оккупированной нацистской Германией части Италии. Маршал Грациани не только руководил репрессиями против итальянских партизан, но и военными действиями против англо-американских союзников, высадившихся в Италии.

После окончания Второй мировой войны специальная комиссия ООН включила маршала в список главных военных преступников за отданные им приказы об использовании отравляющих газов против мирного населения в Эфиопии и бомбардировке госпиталей Красного Креста. Тем не менее, несмотря на требования Эфиопии, Италия в его выдаче отказала. Маршала судили в Италии и, приговорив к 19 годам тюремного заключения, выпустив на свободу всего лишь после 4 месяцев тюремного заключения.

Впоследствии он возглавил неофашистскую партию Итальянское социальное движение.

В 2012 году мэр городка Аффиле распорядился построить мавзолей вкачестве «дани памяти» всем погибшим и Солдату с большой буквы. Солдатом в родном городе называли маршала Родольфо Грациани и ссылка на «Солдата» была недвусмысленной. Впрочем, в одном из интервью осужденный мэр пояснил: «Он (маршал Родольфо Грациани) был самым великим военачальником, когда-либо родившимся в нашем городе». Поэтому, по мнению мэра, вполне заслуженным было создание мемориала воинской славы в честь военного преступника.

Председатель Национальной ассоциации итальянских партизан Карла Несполо выразила удовлетворение вынесенным судебным решением, отметив при этом, что «фашизм является преступлением против человечества и против Италии, а Конституция и демократические институты нашей страны решительно отвергают его».

Рим, Всеволод Гнетий

Рим. Другие новости 22.04.19

Порнозвезда Чиччолина обанкротилась: на торги выставлены даже трусы. / Драки, ДТП, кражи, наркотики: военнослужащие США терроризируют север Италии. / Italexit как новая реальность: половина итальянцев настроена на выход из ЕС, треть хотят вернуть лиру. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»