Нелегалы-мусульмане стали проблемой для Италии: введены повышенные меры безопасности

Публикации за 24.04.19

В Италии по распоряжению министерства внутренних дел введен режим повышенной готовности в связи с участившимися криминальными ЧП с участием нелегальных мигрантов-мусульман. Один из таких инцидентов произошел три дня назад в Турине: дважды подлежавший высылке из Италии нелегал из Сенегала напал с мачете на полицейский патруль с криком «Аллах акбар».

Другое ЧП произошло вчера на римском вокзале Термини, который является традиционном прибежище бомжей разных национальностей. 37-летний гражданин Марокко попытался перерезать горло 44-летнему гражданину Грузии. Поводом для нападения стал нательный крест. Марокканец набросился на свою жертву с криком «итальянец, католик ****» – выхватил нож и полоснул им оппонента по горлу. В тяжелом состоянии пострадавший был доставлен в местную больницу, где ему была оказана медицинская помощь.

Марокканец попытался бежать, но был задержан полицией. Прокурор Альберто Галани открыл судебное производство по факту нанесения тяжких телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах – на почве религиозной ненависти.

Участившиеся ЧП стали поводом для заявления министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини, который признал, что большой проблемой для страны является присутствие на ее территории 600 тысяч нелегальных мигрантов. Глава МВД сообщил, что отдал распоряжение префектам и полицеймейстерам усилить контроль в местах массового скопления граждан, исповедующих ислам.

Рим, Всеволод Гнетий

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