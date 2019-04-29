В Италии задержали скоростной поезд: перепились машинисты

Публикации за 29.04.19

Отправка скоростного поезда Frecciarossa была задержана на вокзале города Брешиа из-за невменяемого состояния машинистов в результате беспробудного пьянства. Напарники-машинисты начали злоупотреблять еще накануне вечером, хотя должны были управлять поездом на утреннем маршруте в 05:17 Брешиа – Неаполь. 67 пассажиров пришлось отправлять поездом в Милан, откуда они выехали железнодорожным экспрессом в Неаполь.

В итоге один из машинистов оказался местной больнице в состоянии сильного алкогольного опьянения, а второй попытался отправиться в поездку без напарника, но, едва держась на ногах, был вовремя замечен и отстранен от работы начальником поезда. Тем не менее, пьяному машинисту удалось подняться в кабину поезда и запустить двигатель, однако он не успел открыть двери для посадки пассажиров. Начальник поезда известил о ЧП транспортную полицию. После проведения алкотеста выяснилось, что уровень содержания алкоголя в крови у него превышал допустимую норму в четыре раза. Теперь обоим машинистам, 35 и 23 лет, грозит суровое взыскание по служебной линии.

Скандал приобрел общенациональный резонанс и железнодорожное ведомство Италии вынуждено было выпустить специальный пресс-релиз, в котором извинилось за инцидент, отметив, что «достойное сожаления происшествие имело место впервые и будет поставлен вопрос о профнепригодности виновников».

Тем не менее, оппозиция в итальянском парламенте инициирует запрос министру транспорта Данило Тонинелли касательно происшествия, которое могло поставить под угрозу жизнь пассажиров.

Брешиа, Всеволод Гнетий

Брешиа. Другие новости 25.04.19

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