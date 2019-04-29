Ядерный арсенал США на авиабазе в Геди: итальянцы оказались заложниками

Публикации за 29.04.19

В итальянском городе Геди 28 мая намечена мощная демонстрация протеста против ядерного оружия США, чтобы привлечь внимание общественности к аномальной ситуации, когда все гражданское население страны становится заложником возможного ядерного конфликта.

На старейшей в Европе авиабазе США в Геди хранится, по разным оценкам, от 20 до 50 бомб с ядерными боеголовками. Итальянские правительства никогда официально не признавали наличия на своей территории ядерного оружия, но соответствующий договор между Римом и Вашингтоном был заключен еще в 1950-е годы.

Речь идет о боеголовках В-61, их наличие в Италии и количество подтверждается косвенно, исходя из данных госбюджета. Двое независимых исследователей-пацифистов Энрико Пьёвесана и Франческо Виньярка обнаружили интересную статью военных расходов под названием «ядерный сервитут», то есть ограниченное право пользования сторонним лицом, в этом случае Италией, ядерным арсеналом. Правда, использование Италией ядерного зонтика ограничивается лишь финансированием расходов по содержанию на своей территории и охране ядерного боезапаса.

Распоряжаются арсеналом «Красные дьяволы» из 6-й эскадрильи ВВС США, расквартированные на авиабазе в Геди. Итальянские исследователи выяснили, что из 520 миллионов евро, ежегодно выделяемых на содержание баз НАТО в Италии, от 20 до 100 миллионов предназначены на содержание и охрану американских ядерных боеголовок.

В бюджетном законе четко записано, что «в случае ядерного конфликта бомбы, хранящиеся на базе в Геди, будут применены истребителями-бомбардировщиками Tornado IDS 154-й полетной группы «Красные дьяволы», организационно включенной в 60-ю эскадру итальянских ВВС, укомплектованными для нанесения ядерного удара».

Следует учитывать, что в районе Геди плотность населения составляет 1 200 человек на квадратный километр и поэтому, как говорится в листовках, распространяемых противниками присутствия американского ядерного оружия на территории местной базы, «Геди – это великоленая мишень!».

Информация о наличии ядерного арсенала засекречена, в том числе, от мэра Геди, поскольку это «не относится к вопросам его компетенции». Между тем, ежедневно над Геди распыляются вредные вещества вместе с выхлопами реактивных боевых самолетов. При этом местные активисты с удивлением обнаружили, что не существует какого-либо плана эвакуации мирного населения не только в случае ядерного конфликта, но и на случай нештатной ситуации с ядерными боеголовками на авиабазе. Последняя памятка для гражданского населения о том, как себя вести в случае ЧП с утечкой радиации, была выпущена 30 лет назад.

Геди, Всеволод Гнетий

Геди. Другие новости 29.04.19

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