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Италия

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Публикации за 08.05.19

Католический священник незаконно легализовал в Италии 800 бразильцев

Католический священник незаконно легализовал в Италии 800 бразильцев

В Италии приходской священник Эмануэле Гаспарини в сговоре с бандой бразильцев подделывал свидетельства о крещении, что позволяло нелегальным иммигрантам получать итальянское гражданство. В общей сложности таким образом документы получили 800 бразильцев по таксе 7 тысяч евро, а оборот ОПГ, по данным правоохранительных органов, составил 5 миллионов евро.

Епархиальное управление католической церкви обвиняло Гаспарини в присвоении 140 тысяч евро еще в 2013 году. Тогда священнослужитель покаялся, заявив, что потратил деньги «на благотворительность», вернул всю сумму и был прощен. Сейчас ему грозит не только запрещение в служении, но и реальный длительный срок заключения за мошенничество. Пока в качестве меры пресечения с падре взяли подписку о невыезде.

Мошенническая схема действовала следующим образом: 7 бразильцев организовали турфирму в Италии, предлагавшую своим согражданам дегустационные туры на Севере Италии. Это было необходимо для получения итальянских въездных виз. Далее Гаспарини фальсифицировал свидетельства о крещении, якобы совершенном в его церкви, якобы итальянских прадедов и пра-прадедов бразильцев. Это позволяло создать фиктивную «поколенческую цепочку», то есть доказать итальянским властям, что граждане Бразилии являются чистокровными итальянцами в четвертом-пятом поколении.

На основании справок о крещении новоиспеченные «чистокровные итальянцы» регистрировались в местных ЗАГСах для постоянного проживания (резиденции) на территории Италии. А затем подавали документы на гражданство Италии по упрощенной процедуре, поскольку в стране действует принцип крови и лица, позволяющие доказать поколенческую цепочку.

Таким образом «натурализовались» 800 граждан Бразилии. В настоящее время все 7 «туроператоров»-бразильцев арестованы, а правоохранительные органы проверяют все случаи неправомерного предоставления гражданства Италии.

Рим, Всеволод Гнетий

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