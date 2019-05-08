Главред итальянской газеты отсудил 4 миллиона евро за незаконное увольнение

Публикации за 08.05.19

Издателю газеты «Libero» Антонио Анджелуччи, «королю частной медицины» и неоднократно избиравшемуся в парламент Италии от партии Сильвио Берлускони, предстоит выплатить гигантскую сумму бывшему журналисту – экс-главному редактору издания Маурицио Бельпьетро.

Он был уволен распоряжением издателя в 2016 году. Поводом для увольнения послужили разногласия относительно политической линии издания.

Бельпьетро – журналист крайне правых взглядов, которого отличает бескомпромиссность в отстаивании своей позиции. Его линия была направлена на фронтальную конфронтацию с тогдашним премьер-министром Италии от левоцентристкой «Демократической партии» Маттео Ренци. Партии, являвшейся политическим и идеологическим противником партии Сильвио Берлускони «Вперед, Италия!», по спискам которой был избран в парламент предприниматель-издатель Антонио Анджелуччи. По тактическим соображениям партия Берлускони заключила своего рода «пакт о ненападении» с Ренци, против чего резко выступал Бельпьетро.

Журналист, невзирая на все попытки издателя с подачи Берлускони «вразумить» или «осадить» его, из номера в номер жестко критиковал и премьера Ренци и его ближайшее окружение. В частности, он опубликовал ряд журналистских расследований о родителях Ренци, замешанных в серии сомнительных банкротств собственных предприятий с целью незаконного вывода капитала и ухода от налогов. Вместе с тем, отца и брата ближайшей соратницы Ренци, тогдашнего первого вице-премьера Марии Элены Боски, журналист прямо обвинил первого (член совета директоров Банка Этрурия) и второго (ответственный менеджер того же банка) в мошенническом банкротстве банка и обмане вкладчиков.

В довершение, вопреки официальной позиции Берлускони и, соответственно, Анджелуччи, Бельпьетро повел атаку на конституционный референдум, затеянный премьером Ренци в 2016 году, призывая голосовать против.

На референдуме премьер Ренци потерпел сокрушительное поражение, что открыло дорогу к его личному провалу и разгрому его партии на последовавших всеобщих парламентских выборах 2018 года.

После референдума издатель подписал распоряжение об увольнении Бельпьетро. Однако журналист подал иск в суд по трудовым спорам. Тяжба тянулась три года – и завершилась только сейчас. Согласно вердикту, увольнение было незаконным, а издатель должен выплатить журналисту компенсацию в размере 4 млн евро.

Стоит отметить, что Бельпьетро после увольнения основал свою собственную газету «La verità» («Правда») и назначил самого себя главредом издания. Газета стала самым успешным издательским проектом на бумажном носителе в Италии, окупив расходы менее чем через год, и начав приносить прибыль.

Попутно Бельпьетро купил у Берлускони некогда популярный, но в последние годы ставший убыточным журнал «Panorama», который теперь также приносит прибыль.

Рим, Всеволод Гнетий

Рим. Другие новости 08.05.19

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