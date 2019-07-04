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Италия

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Публикации за 04.07.19

В Италии при извержении вулкана погиб турист
Фото: Reuters

В Италии при извержении вулкана погиб турист

На итальянском острове Стромболи началось извержение вулкана. Один из туристов оказался слишком близко к вершине и в результате погиб.

Как сообщили в пожарной службе сицилийского города Мессина, местные жители слышали несколько взрывов, вулкан выбросил столб дыма, по склону горы стекают два потока лавы, сообщает ANSA.

Два туриста в этот момент оказались у вершины, в результате один из них погиб, второй получил ранения.

Из населенного пункта Джиностра эвакуированы 70 человек. Береговая охрана заявила о готовности вывезти с острова всех желающих, однако не видит необходимости в полной эвакуации.

Рим, Служба информации РИА «Новый День»

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