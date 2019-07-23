ItalianoРусский
■■■

Италия

■■■■■■■■■

Публикации за 23.07.19

В Средиземное море упал вертолет с россиянами на борту

В Средиземное море упал вертолет с россиянами на борту

У берегов Италии потерпел крушение вертолет Robinson R66. По предварительным данным, на борту находились граждане России.

Как сообщает агентство ANSA, авария произошла возле итальянского острова Горгона (провинция Ливорно). Вертолет упал в 10 км от берега. Подоспевшие к месту происшествия спасатели обнаружили тело погибшего пилота. Отмечается, что это была женщина из России.

Владелец вертолета – 37-летний мужчина числится пропавшим без вести. Известно, что у него также российское гражданство.

Рим, Служба информации РИА «Новый День»

Рим. Другие новости 15.07.19

Ученые рекомендуют заменить мясо животных на насекомых. / В Италии осудили на 24 года украинского карателя. / В Италии при извержении вулкана погиб турист. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2019. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Главный редактор: Румянцева Полина Сергеевна
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2019. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Top.Mail.Ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
Flag Counter