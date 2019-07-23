В Средиземное море упал вертолет с россиянами на борту

Публикации за 23.07.19

У берегов Италии потерпел крушение вертолет Robinson R66. По предварительным данным, на борту находились граждане России.

Как сообщает агентство ANSA, авария произошла возле итальянского острова Горгона (провинция Ливорно). Вертолет упал в 10 км от берега. Подоспевшие к месту происшествия спасатели обнаружили тело погибшего пилота. Отмечается, что это была женщина из России.

Владелец вертолета – 37-летний мужчина числится пропавшим без вести. Известно, что у него также российское гражданство.

Рим, Служба информации РИА «Новый День»

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