В Италии у гражданки России забрали пятилетнего сына

Публикации за 05.09.19

Гражданка России Анна Варганова, проживающая в Италии, утверждает, что соцслужбы похитили ее сына. Женщина собиралась вернуться в родной город.

Анна родила ребенка в Италии, но и мать и сын являются гражданами России. Отец мальчика отказался от него, пишет «Звезда». По словам матери, когда она была беременна, работники соцслужбы предлагали ей отдать ребенка в другую семью, но она отказалась. Анне выделили комнату в общежитии, где, как выяснилось позже, женщина была под круглосуточным наблюдением.

6 августа россиянка обмолвилась во время разговора с сотрудниками органов опеки, что собирается уехать в Россию и забрать сына с собой. После этого она не видела мальчика. В соцслужбе заявили, что малыш находится по «секретному адресу». При этом мать лишили родительских прав без ее присутствия.

Анна считает, что к похищению может быть причастна не так давно разоблаченная банда, которая торговала изъятыми из семей детьми. В итальянских СМИ это дело называют «Ангелы и демоны». В незаконной деятельности участвовали политики и работники соцальной службы одной из итальянских провинций.

Россиянка обратилась в общественную организацию «Русские матери» с просьбой помочь ей вернуть сына. Также она попросила о помощи российских дипломатов и президента Владимира Путина.

Рим, Служба информации РИА «Новый День»

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