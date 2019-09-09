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Италия

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Публикации за 09.09.19

В Венеции хотят запретить курение на улице

В Венеции хотят запретить курение на улице

В итальянской Венеции хотят запретить употребление табачных изделий на открытом воздухе. С таким предложением выступил мэр Луиджи Бруньяро.

Градоначальник предложил начать с двух самых популярных достопримечательностей – моста Риальто и Сан-Марко. Инициативу обсудят с общественностью. Идею Бруньяро подсмотрел у японцев – в Токио курение в общественных местах запрещено законом, передает РИА «Новости».

«Но в Японии действуют закрытые помещения для курения, а мы такие установить не можем. Нам нужно удостовериться, что запрет не нарушает ничьи права и не наносит вред городу», – заявили в пресс-службе мэрии.

Венеция может стать одним из первых итальянских городов, где курение на открытом воздухе будет запрещено. Предлагается раздавать курильщикам портативные контейнеры и пепельницы для окурков. Владельцы кафе и ресторанов, попавших в свободную от курения зону, должны будут найти возможность оборудовать специальные помещения.

Рим, Служба информации РИА «Новый День»

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