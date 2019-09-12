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Италия

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Публикации за 12.09.19

В Риме установили виновных в аварии с эскалатором, где пострадали россияне
Фото: Reuters

В Риме установили виновных в аварии с эскалатором, где пострадали россияне

Итальянские правоохранители обвинили четыре человека в нарушениях, которые стали причиной обрушения эскалатора в римской подземке. Отмечается, что к аварии привели мошеннические действия при госзакупках.

Как сообщили в пресс-службе римского полицейского управления, ответственные за инцидент люди являются сотрудниками муниципальной транспортной компании Atac и метро Рима. Их обвиняют в мошенничестве с государственными закупками и причинении телесных повреждений с отягчающими обстоятельствами, передает РИА «Новости».

Отмечается, что станция, где произошла авария, ремонтировалась в течение восьми месяцев. Подобное ЧП произошло в марте и на соседней станции подземки, восстановительные работы там до сих пор не закончены.

Напомним, эскалатор вышел из строя на станции Repubblica 23 октября вечером. В этот момент на эскалаторе находились российские болельщики, которые направлялись на матч московского ЦСКА и «Ромы» в рамках группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА. Эскалатор сильно разогнался, а затем резко остановился. Тогда пострадали 15 граждан России. Кроме того, были госпитализированы четверо украинцев.

Рим, Служба информации РИА «Новый День»

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