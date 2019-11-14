ItalianoРусский
■■■

Италия

■■■■■■■■■

Публикации за 14.11.19

В Италии кабан съел спрятанный кокаин и разорил наркоторговцев

В Италии кабан съел спрятанный кокаин и разорил наркоторговцев

В Тоскане дикие кабаны раскопали тайник с кокаином, сделанный местными наркоторговцами, и съели запрещенные вещества. В результате четыре человека были задержаны.

О том, что животные разорили тайник в лесу, правоохранители узнали, прослушивая телефон наркоторговцев. Установлено, что преступная группа занималась распространением запрещенных веществ по барам и клубам Ареццо и Сиены.

Итальянец и трое албанцев спрятали кокаин в банки и зарыли в землю, однако кабаны добрались до порошка и съели его, сообщает Daily Mail. По словам полицейских, преступники жаловались, что животные уничтожили товар на 17 тысяч фунтов стерлингов (1,4 млн рублей).

Наркоторговцев задержали, двоих из них поместили под стражу, остальных отправили под домашний арест.

Рим, Служба информации РИА «Новый День

Рим. Другие новости 21.10.19

Хакеры взломали «умные» четки от Ватикана. / Президент-моцарелла и связь США с Древним Римом: Трамп оконфузился на встрече с главой Италии. / В Риме установили виновных в аварии с эскалатором, где пострадали россияне. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2019. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Главный редактор: Румянцева Полина Сергеевна
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2019. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Top.Mail.Ru Яндекс.Метрика
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
Flag Counter