В Италии решили бороться с расизмом в футболе с помощью обезьян

Публикации за 18.12.19

В Италии на плакате по борьбе с расизмом изобразили трех обезьян, представляющих три человеческие расы. Ни футбольные клубы, ни болельщики не оценили креатив организаторов акции.

Антирасистскую кампанию проводит футбольная лига Италии. К играм высшего дивизиона (Серии А) плакаты рисовал Симоне Фугаццотто – художник, специализирующийся на изображении обезьян.

«Почему обезьяны? Кампания против расизма, а вы используете обезьян? Да, потому что невозможно объяснить людям на стадионе, что нельзя называть кого-то обезьяной только потому, что тот чернокожий. И я думал, что таким образом я покажу им, что все мы обезьяны, перевернув концепцию», – объяснил свою идею автор иллюстрации.

Итальянские клубы в твиттере осудили такой выбор для иллюстрации борьбы против расизма. «Искусство может быть мощным, но мы решительно не согласны с использованием обезьян в качестве образов в борьбе против расизма и были удивлены полным отсутствием консультаций», – написали представители ФК «Милан».

Не согласились с выбором и болельщики. «Итальянский футбол настолько расистский, что даже их усилия по борьбе с расизмом заканчиваются расизмом», – сделал вывод один из пользователей в твиттер.

Подобные казусы в Италии случаются не впервые. Так газета Corriere dello Sport анонсировала матч между «Интером» и «Ромой» заголовком «Черная пятница». На первой полосе были изображены темнокожие игроки команд. При этом в статье поднималась проблема расизма, несмотря на это, издание объявили в разжигании нетерпимости.

Напомним, в прошлом году в центре скандала оказался популярный масс-маркет бренд H&M. Компания опубликовала на сайте фотографию темнокожего мальчика, одетого в толстовку с надписью «Самая крутая обезьянка в джунглях». После обвинений в расизме, бренд убрал толстовку из продажи по всему миру, а также извинился за фото.

Рим, Служба информации РИА «Новый День»

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