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Публикации за 19.12.19

В Италии задержали более 330 членов мафии «Ндрангета»
Фото: www.publicdomainpictures.net

В Италии задержали более 330 членов мафии «Ндрангета»

В Италии прошла масштабная спецоперация по борьбе с организованной преступностью. Карабинеры задержали более 300 членов мафиозной организации «Ндрангета», которая считается самой влиятельной не только в Италии, но и во всем мире.

Прокурор города Катандзаро Никола Граттери назвал прошедшую операцию крупнейшей со времен так называемого макси-процесса в Палермо в 80-е годы. Она проходила во всех регионах Италии, от Альп до Сицилии, несколько подозреваемых были задержаны в Германии, Швейцарии и Болгарии.

По словам Граттери, удалось ликвидировать все отделения преступной группировки, которые действовали в провинции Вибо-Валентия и принадлежали к клану Манкузо, передает Euronews. В операции по задержанию преступников были задействованы более 3 тысяч бойцов спецназа и карабинеров.

В этом деле замешаны не только члены мафии, но и политики, чиновники, адвокаты, предприниматели и даже бывший начальник оперативного отдела карабинеров Катандзаро. В общей сложности по делу проходит 416 человек. Стоимость изъятого у них имущества оценивается в 15 млн евро.

Фигурантов расследования обвиняют в причастности к мафиозной деятельности, вымогательствах, незаконном присвоении имущества, убийствах, отмывании средств и других преступлениях.

Рим, Служба информации РИА «Новый День»

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