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Публикации за 20.12.19

Италия хочет экстрадировать в США обвиняемого в мошенничестве россиянина
Фото: Reuters

Италия хочет экстрадировать в США обвиняемого в мошенничестве россиянина

Суд Неаполя постановил экстрадировать в США топ-менеджера входящей в «Ростех» Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова. Его обвиняют в сговоре и попытке кражи коммерческой тайны, связанной с разработкой авиационных двигателей.

«Постановлена экстрадиция. Теперь есть 15 дней на подачу апелляции на это решение в Кассационный суд», – сказал адвокат россиянина Джан Доменико Кайяцца. Окончательное решение должен утвердить министр юстиции Италии, передает BFM.

По словам юриста, ранее апелляционный суд отпустил Коршунова из-под стражи под домашний арест. Однако россиянин только накануне покинул камеру предварительного заключения и приехал на съемную квартиру в Неаполе.

Коршунова арестовали в аэропорту Неаполя 30 августа. Основание послужил международный ордер, выданный США. Американский Минюст обвиняет директора по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) в сговоре и попытке кражи коммерческой тайны у американской компании, занимающейся производством авиационных двигателей.

По данным ведомства, Коршунов, имея доступ к наработкам компании GE Aviation, мог использовать их для получения информации о некоторых компонующих авиадвигателей. Кроме того, обвинения предъявлены итальянцу Маурицио Паоло Бьянки, который возглавлял дочернюю компанию GE Aviation и курировал вопросы работы в Китае, России и Азии.

Москва назвала обвинение и запрос об экстрадиции Коршунова США «охотой на российских граждан». В свою очередь выдачи топ-менеджера требуют и российские власти. В РФ он обвиняется в мошенничестве и хищениях. Сам Коршунов попросил выслать его на родину.

Неаполь, Служба информации РИА «Новый День»

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