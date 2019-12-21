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Италия

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Публикации за 21.12.19

«Аква альта» испугала туристов и сорвала турсезон в Рождество

«Аква альта» испугала туристов и сорвала турсезон в Рождество

Наводнения в Венеции отпугивают туристов. По словам представитель гостиничного бизнеса, туристов сейчас практически вдвое меньше, чем в тот же сезон в прошлом году. В середине ноября уровень «высокой воды» оказался рекордным за полвека. Однако владельцы отелей считают, что ничего катастрофического в этом нет, а в происходящем косвенно обвиняют журналистов, сообщает «Евроньюс». По данным ассоциации венецианских отельеров, в канун Рождества обычно наполнение гостиниц стремится к 100 процентам, к примеру, так было в прошлом году. В этом же бронь есть едва ли на половину номеров.

Бизнесмены утверждают, что Венеция – и гостиницы в частности – быстро справляется с последствиями «аква альты».

Многие жители города, напротив, считают, что такое падение спроса даже к лучшему: город, по их мнению, задыхается от туристов, и на зимние праздники Венеция хотя бы немного разгрузится, сообщает «Евроньюс».

Рим, Елена Васильева

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