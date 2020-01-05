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Италия

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Публикации за 05.01.20

В Италии пьяный водитель убил шесть туристов и ещё 11 ранил

В Италии пьяный водитель убил шесть туристов и ещё 11 ранил

Трагедия случилась на популярном горнолыжном курорте Лутаго на севере Италии: погибло шесть туристов из Германии, 11 получили ранения в результате наезда автомобиля.

Молодые люди вышли из ночного клуба и ждали автобус, когда в них врезался водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сообщают «Евроньюс».

Местные жители глубоко потрясены трагедией. В частности, губернатор автономной провинции Больцано-Боцен – Южный Тироль Арно Компатчер заявил следующее: «Мы все потрясены. Все наши мысли сейчас с пострадавшими и близкими погибших. К сожалению, новый год начался с трагического ДТП, шесть человек погибли, несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии, им сейчас оказывают помощь».

Инцидент произошел на границе с Австрией. Один из пострадавших доставлен на вертолете в Инсбрук. Погибшим было от 20 лет до 21 года.

Виновник ДТП задержан. При этом, местные жители говорят, что уже давно просят власти установить на этой дороге радар, так как водители очень часто превышают скорость.

Рим, Елена Васильева

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