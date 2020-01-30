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Италия

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Публикации за 30.01.20

В Италии из-за короновируса заблокировали круизный лайнер

В Италии из-за короновируса заблокировали круизный лайнер

В порту Италии временно заблокирован круизный лайнер, на борту которого у пассажиров заподозрили атипичную пневмонию, вызванную коронавирусом нового типа. Об этом сообщает телеканал Rai News24.

Лайнер Costa Crociere, перевозивший 6 тысяч человек, остановили в порту Чивитавеккьи. Симптомы коронавируса обнаружили у двух туристов из Гонконга. Мужа и жену поместили в санитарный изолятор на судне. У супругов высокая температура и проблемы с дыханием.

Известно, что граждане Китая прибыли в аэропорт Милана 25 января, после чего поднялись на судно в Савоне.

В настоящее время в порт прибыли медики, которые проведут тест на наличие у заболевших коронавируса нового типа. Другим пассажирам пока не разрешают сойти на берег.

Рим, Служба информации РИА «Новый День»

Рим. Другие новости 25.01.20

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