В Италии на борту задержанного из-за короновируса лайнера были россияне

Публикации за 31.01.20

67 граждан России находились на борту круизного лайнера Costa Crociere, который заблокировали в итальянском порту из-за подозрения на коронавирус. Минздрав Италии разрешил судну продолжить плавание. Тем временем, в Риме у китайских туристов выявили новый вид вируса.

Движение лайнера, прибывшего в порт города Чивитавеккья, остановили вчера. У двух китайских туристов поднялась температура, отмечались проблемы с дыханием. Сегодня Минздрав Италии со ссылкой на результаты анализов Национального института инфекционных заболеваний объявил судно свободным от санитарного надзора, сообщает газета Repubblica.

В посольстве России уточнили, что на борту круизного лайнера находились 67 россиян. Жалоб от них не поступало.

Сегодня компания-оператор высадит на берег 1,14 тысячи пассажиров, которые закончили свое путешествие. В то же время на борт поднимутся около тысячи человек, и судно продолжит плавание.

Тем временем, в Риме зафиксировали два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает ANSA. Как рассказал агентству премьер-министр страны Джузеппе Конте, китайские туристы прибыли в Милан 23 января, путешествуя по стране, они почувствовали недомогание и были госпитализированы.

Италия закрыла авиасообщение с КНР в целях борьбы с распространением коронавируса. «Мы первая страна ЕС, принявшая такую меру предосторожности», – отметил Конте, добавив, что ситуация полностью находится под контролем.

Рим, Служба информации РИА «Новый День»

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