ItalianoРусский
■■■

Италия

■■■■■■■■■

,

Публикации за 31.01.20

В Италии ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса

В Италии ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса

Итальянское правительство ввело режим чрезвычайной ситуации после обнаружения нового коронавируса у китайских туристов. Действие режима продлится полгода.

Граждане КНР прилетели в Милан и путешествовали по стране. Они почувствовали недомогание в Риме. Анализы показали наличие коронавируса нового типа у заболевших.

Кроме того, есть подозрение на новый вирус у несовершеннолетнего жителя Тревизо, который вернулся из поездки в Китай, сообщает агентство Ansa.

Власти Италии приняли решение отправить самолет в КНР для эвакуации итальянских граждан из Ухани – город является эпицентром распространения коронавирусной инфекции.

Сейчас Италия закрыла авиасообщение с КНР в целях борьбы с распространением коронавируса. «Мы первая страна ЕС, принявшая такую меру предосторожности», – отметил премьер-министр Джузеппе Конте, добавив, что ситуация полностью находится под контролем.

Ранее в итальянском порту заблокировали круизный лайнер из-за подозрения на коронавирус у двух пассажиров – граждан Китая. Сегодня Минздрав Италии разрешил судну продолжить плавание.

Рим, Служба информации РИА «Новый День»

Рим. Другие новости 31.01.20

В Италии на борту задержанного из-за короновируса лайнера были россияне. / В Италии из-за короновируса заблокировали круизный лайнер. / Мозг жертвы извержения Везувия превратился в стекло. Читать дальше

Ссылки по теме

В Италии на борту задержанного из-за короновируса лайнера были россияне https://newdaynews.ru/italy/682459.html  

В Италии из-за короновируса заблокировали круизный лайнер  

«У китайской бабушки была температура, утром она обратилась к врачу, и началось», – екатеринбурженка рассказала, как в Италии задержали лайнер из-за угрозы коронавируса   

© 2020, РИА «Новый День»

Метки

/

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2019. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Главный редактор: Румянцева Полина Сергеевна
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2019. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Top.Mail.Ru Яндекс.Метрика
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
Flag Counter