В Италии ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса

Итальянское правительство ввело режим чрезвычайной ситуации после обнаружения нового коронавируса у китайских туристов. Действие режима продлится полгода.
Граждане КНР прилетели в Милан и путешествовали по стране. Они почувствовали недомогание в Риме. Анализы показали наличие коронавируса нового типа у заболевших.
Кроме того, есть подозрение на новый вирус у несовершеннолетнего жителя Тревизо, который вернулся из поездки в Китай, сообщает агентство Ansa.
Власти Италии приняли решение отправить самолет в КНР для эвакуации итальянских граждан из Ухани – город является эпицентром распространения коронавирусной инфекции.
Сейчас Италия закрыла авиасообщение с КНР в целях борьбы с распространением коронавируса. «Мы первая страна ЕС, принявшая такую меру предосторожности», – отметил премьер-министр Джузеппе Конте, добавив, что ситуация полностью находится под контролем.
Ранее в итальянском порту заблокировали круизный лайнер из-за подозрения на коронавирус у двух пассажиров – граждан Китая. Сегодня Минздрав Италии разрешил судну продолжить плавание.
Рим, Служба информации РИА «Новый День»
Рим. Другие новости 31.01.20
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