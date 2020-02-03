В Апулии ищут 25 тысяч новоселов

Публикации за 03.02.20

Город Таранто в Апулии вымирает и срочно нуждается в новых жителях. Как сообщает The Sun, ранее в историческом центре города проживало сорок тысяч человек, а теперь только три тысячи.

В связи с этим городские власти предпринимают отчаянный шаг к привлечению внимания и открывают распродажу домов. Пока на торгах – 3 объекта по цене 1 евро за каждый. Дома находятся в аварийном состоянии и нуждаются в ремонте. В качестве плюсов проживания в Таранто указываются прекрасный средиземноморский климат, старинная архитектура и живописная природа, в том числе заповедник с фламинго.

По условиям покупки, новосел должен самостоятельно восстановить здание и остаться там жить. Перепродавать реставрированный объект запрещено.

Двумя неделями ранее аналогичную распродажу жилья объявил другой город Италии – Бичазза. Там на продажу были выставлены 90 ветхих домов. В сроках реконструкции жилья новые хозяева стеснены не будут, пообещали в мэрии. По словам местных чиновников, Бичазза заинтересована в том, чтоб в нее приезжали не одиночные покупатели, а семьи с друзьями – они смогут объединить усилия и быстрее справиться с ремонтом домов, а также вдохнут в город новую жизнь.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 03.02.20

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