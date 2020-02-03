ItalianoРусский
■■■

Италия

■■■■■■■■■

,

Публикации за 03.02.20

В Апулии ищут 25 тысяч новоселов

В Апулии ищут 25 тысяч новоселов

Город Таранто в Апулии вымирает и срочно нуждается в новых жителях. Как сообщает The Sun, ранее в историческом центре города проживало сорок тысяч человек, а теперь только три тысячи.

В связи с этим городские власти предпринимают отчаянный шаг к привлечению внимания и открывают распродажу домов. Пока на торгах – 3 объекта по цене 1 евро за каждый. Дома находятся в аварийном состоянии и нуждаются в ремонте. В качестве плюсов проживания в Таранто указываются прекрасный средиземноморский климат, старинная архитектура и живописная природа, в том числе заповедник с фламинго.

По условиям покупки, новосел должен самостоятельно восстановить здание и остаться там жить. Перепродавать реставрированный объект запрещено.

Двумя неделями ранее аналогичную распродажу жилья объявил другой город Италии – Бичазза. Там на продажу были выставлены 90 ветхих домов. В сроках реконструкции жилья новые хозяева стеснены не будут, пообещали в мэрии. По словам местных чиновников, Бичазза заинтересована в том, чтоб в нее приезжали не одиночные покупатели, а семьи с друзьями – они смогут объединить усилия и быстрее справиться с ремонтом домов, а также вдохнут в город новую жизнь.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 03.02.20

Итальянские ученые выделили штамм китайского вируса и готовы делиться им со всем миром. / В Италии ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса. / В Италии на борту задержанного из-за короновируса лайнера были россияне. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2020. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Главный редактор: Румянцева Полина Сергеевна
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2020. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Top.Mail.Ru Яндекс.Метрика
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
Flag Counter