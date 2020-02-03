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Публикации за 04.02.20

Ватикан собрал для китайцев сотни тысяч масок для защиты от коронавируса

Ватикан собрал для китайцев сотни тысяч масок для защиты от коронавируса

Ватикан подготовил благотворительный груз в Китай. В нем содержатся сотни тысяч масок для лица. Они будут отправлены в провинции Хубэй, Чжэцзян и Фуцзянь.

Как сообщает CNN, официальный представитель Ватикана Маттео Бруни пояснил, что маски направлены в КНР для того, чтобы остановить распространение заражения коронавирусом.

Отмечается также, что инициатива по отправке груза принадлежит

Управлению Папских благотворительных учреждений, Китайскому миссионерскому центру в Италии и реализована с помощью аптеки Ватикана. О дате отправки груза в заявлении ничего не говорилось.

Напомним, по данным на последние сутки от коронавируса погибло 362 человека. Заражены и получают лечение 13 тысяч.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 03.02.20

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