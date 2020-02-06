ItalianoРусский
■■■

Италия

■■■■■■■■■

,

Публикации за 06.02.20

У итальянки между зубами выросли волосы

У итальянки между зубами выросли волосы

У жительницы Италии выросли волосы между зубов. Медики были шокированы и не могут точно объяснить причину подобной аномалии. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology.

Впервые девушка обратилась к врачам десять лет назад. Тогда волосы, очень похожие на ресницы удалили, а пациентке назначили гормональные препараты. Однако девушка по какой-то причине прекратила лечение, в результате волосы выросли вновь и в этот раз их было значительно больше.

Сотрудники Университета Кампании Луиджи Ванвителли взяли образцы волос и тканей десен для анализа. Выяснилось, что подобное уже встречалось в медицинской практике, хотя и редко. За последние 60 лет было описано только пять случаев появление волос в ротовой полости.

По словам ученых, вероятнее всего волосы начали расти на деснах из-за гормонального дисбаланса. Впрочем, пока специалисты не торопятся делать выводы и продолжают собирать информацию об этом явлении.

Рим, Служба информации РИА «Новый День»

Рим. Другие новости 06.02.20

В Италии сошел с рельсов скоростной поезд. / Ватикан собрал для китайцев сотни тысяч масок для защиты от коронавируса. / В Апулии ищут 25 тысяч новоселов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2020. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Главный редактор: Румянцева Полина Сергеевна
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2020. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Top.Mail.Ru Яндекс.Метрика
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
Flag Counter