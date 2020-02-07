В Италии обнаружили тело россиянки со следами пыток

Публикации за 07.02.20

В Милане обнаружили мертвой гражданку России. На теле 35-летней женщины были синяки и ожоги, но полицейские не считают, что ее смерть была насильственной. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Погибшую обнаружил ее отец в квартире в центре Милана. Он в течение суток не смог связаться с дочерью, поэтому приехал к ней и выбил дверь. Женщина сидела на стуле, на ее теле были кровоподтеки и ожоги, а лицо испачкано кровью.

Мужчина вызвал полицейских. По словам судмедэкспертов, к моменту обнаружения россиянка была уже сутки как мертва. При этом криминалисты утверждают, что смерть женщины не носила насильственный характер.

Погибшая длительное время страдала от депрессии и лечилась от алкогольной зависимости. Не так давно в ее квартире произошел небольшой пожар, в котором она пострадала.

К выяснению обстоятельств гибели россиянки подключились представители Генконсульства РФ в Италии.

Милан, Зоя Осколкова

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