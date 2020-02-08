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Италия

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Публикации за 08.02.20

В Италии из-за тёплой зимы на месяц раньше зацвела мимоза

В Италии из-за тёплой зимы на месяц раньше зацвела мимоза

На северо-западе Италии собирают ароматную мимозу на месяц раньше срока расцвела мимоза. Всему виной мягкая и солнечная зима, говорят местные жители.

«В последние годы произошли климатические изменения. Вот они и способствовали такому раннему цветению, главным образом в феврале, а бывает, что и в начале января. Для нас это оборачивается рядом проблем: все меньше времени для сбора урожая, ну и есть сложности с продажей», – рассказал «Евроньюс» Франко Фольярини, глава Cooperativa Agroflor.

На холмах Себорги в провинции Империя хрупкие цветы собирают вручную, затем аккуратно упаковывают в коробки. Их отправят в цветочные лавки в другие регионы Италии, в ряд европейских стран и даже за пределы Старого Света. Последние пятьдесят лет местная экономика в значительной степени зависит от продажи мимозы, сообщают «Евроньюс».

Отметим, что итальянская мимоза с начала этой недели появилась в продаже и в крупных городах России. Средняя цена пучка – 1000 рублей.

Рим, Елена Васильева

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