Туристы воруют песок с пляжей Сардинии

Публикации за 09.02.20

Туристы разворовывают песок на пляжах Сардинии. Это стало настоящей проблемой для местных жителей и экологов. Белейший кварцевый песок настолько привлекает людей, что они стремятся увезти его с собой. Накануне полиция острова вернула на пляжи около 600 кг песка: его изъяли в аэропорту Кальяри и в коммуне Кабрас только за это лето. С 2017 года подобное разворовывание природных богатств здесь под запретом: нарушителю грозит штраф до 3 тысяч евро, сообщают «Евроньюс».

«Обыскивать машины и отдыхающих трудно. Ведь речь идет об административной ответственности. Мы можем устраивать проверки на дорогах, но, например, не прямо перед посадкой на судно. Поиски занимают время. Выявить следы преступления сложно», – отмечает Тициана Пинна, инспектор полиции.

Вводя штрафы, власти пытаются не только сохранить главную достопримечательность острова, но и сам остров: из-за разворовывания песка на сувениры и изменения климата почве Сардинии грозит эрозия, сообщают «Евроньюс».

Рим, Елена Васильева

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