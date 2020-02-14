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Публикации за 15.02.20

Бенито Муссолини остается почетным гражданином Республики Сало
Фото: milano.corriere.it

Бенито Муссолини остается почетным гражданином Республики Сало

В Италии в муниципалитете на берегу озера Гарда (провинция Брешия) отклонили предложение лишить Бенито Муссолини звания почетного гражданина Республики Сало.

Предложение об отмене звания почетного гражданина Муссолини было озвучено советниками группы «Salò futura». Честь была оказана итальянскому диктатору 23 мая 1924 года. Спустя 96 лет звание Муссолини остается в силе.

Лишь трое членов городского совета поддержали предложение. 14 – отказались. В результате большинством голосов инициатива была отклонена. Как уточняет газета Corriere della Sera, этот вопрос поднимался менее года назад и был закрыт с тем же результатом.

Рим, Зоя Осколкова

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