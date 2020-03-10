Итальянцы ринулись в магазины запасаться едой на случай тотального карантина и дефицита

Публикации за 10.03.20

В Италии люди штурмуют магазины. Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», очереди в супермаркеты начали скапливаться накануне вечером, после того, как премьер правительства Джузеппе Конте объявил о том, что со вторника, 10 марта, вся страна закрывается на карантин по коронавирусу.

Как сообщает итальянское издание ANSA, перед магазинами в Риме, Турине, Неаполе и других городах вечером в понедельник встали длинные очереди. На улице стоят люди с тележками, охранники пускают покупателей небольшими группами и сортируют людей на кассах, чтобы не создавать давки.

Итальянцы запасают впрок картофель, печенье, молоко, сахар и муку, а также товары с длительным сроком хранения. И хотя власти отдельно уточняли, что магазины в связи с карантином закрываться не будут, поставки товаров в них будут стабильно продолжаться, граждане все равно паникуют. Некоторые считают, что скоро из дома нельзя будет выходить даже за едой и предпочитают запастись. Другие прогнозируют, что в магазинах скоро начнется дефицит всего.

Напомним, что карантин в Италии, предварительно, введен до 3 апреля. Закрыты все образовательные учреждения страны. Запрещены массовые сборы людей на свежем воздухе и в помещениях, отменены похороны и свадьбы.

Напомним, что на текущий момент в Италии коронавирусом заразились более 9 тысяч человек, умерло 463. Смертность в стране превысила даже китайский показатель. Там она составляла порядка 3,5 процента. Медики связывают высокую цифру летальности с тем, что итальянская нация довольно старая. Коронавирус же оказывается губительным как раз для людей пожилого возраста.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 10.03.20

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