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Публикации за 11.03.20

В Италии более 600 человек скончались от коронавируса
Фото: «Синьхуа»

В Италии более 600 человек скончались от коронавируса

Власти Италии обратились к КНР за помощью в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. За сутки в стране скончались 130 человек, зараженных COVID-19. Общее число жертв болезни на Апеннинском полуострове выросло до 631.

«Эпидемиологическая ситуация в Италии сейчас крайне тяжелая. Италия внимательно изучает успешный опыт Китая в борьбе с эпидемией. Италия испытывает трудности в связи с нехваткой медицинских товаров и оборудования, надеется на то, что китайская сторона поможет решить этот крайне острый вопрос», – сказал глава МИД Италии Луиджи Ди Майо в телефонном разговоре с министром иностранных дел КНР Ван И.

В свою очередь китайский министр заявил о готовности оказать гуманитарную помощь. «Эпидемия не имеет границ, является общим врагом всего человечества и требует единого ответа всего мирового сообщества», – цитирует Ван И агентство «Синьхуа». Китай поставит Италии медицинское оборудование, а также готов направить группу экспертов для помощи в борьбе с COVID-19.

По последним данным, в Италии более 10 тысяч человек заражены коронавирусной инфекцией, из них 631 скончались. Итальянские власти запретили все массовые мероприятия, закрыли школы и другие учебные заведения, а также ограничили передвижение граждан по стране.

Рим, Зоя Осколкова

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