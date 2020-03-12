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Публикации за 12.03.20

В Италии за сутки от коронавируса скончались около 200 человек: в стране закрывают магазины и рестораны
Фото: www.repubblica.it

В Италии за сутки от коронавируса скончались около 200 человек: в стране закрывают магазины и рестораны

Итальянские власти приняли решение прекратить всю коммерческую деятельность из-за распространения коронавируса. За сутки в стране выявили более 2 тысяч новых инфицированных, 196 человек скончались.

О закрытии магазинов, баров, ресторанов, парикмахерских и салонов красоты объявил премьер-министр Джузеппе Конте. Ограничения будут действовать до 25 марта, передает La Repubblica. Исключение сделают для продуктовых супермаркетов и аптек. Конте заверил итальянцев, что дефицита продовольствия не будет, потому нет необходимости закупаться продуктами впрок. Кроме того, граждане могут заказать доставку еды на дом.

Также продолжат работу промышленные и сельскохозяйственные предприятия с условием, что работодатели обеспечат сотрудникам защиту от коронавируса. Будут работать газетные киоски, почтовые отделения, банки, страховые компании и общественный транспорт.

При этом итальянский премьер призвал руководства компаний максимально ограничить работу второстепенных отделов, деятельность которых не влияет критично на производство. Сотрудников необходимо переводить на дистанционную работу и отправлять в отпуска.

Ранее итальянцев ограничили в передвижении по стране, запретили проводить массовые мероприятия, закрыли школы, университеты и другие образовательные учреждения. Вспышка коронавируса стала причиной приостановки национального чемпионата по футболу.

По последним данным, по состоянию на 11 марта в стране выявлено 12 462 случая заражения COVID-19, 827 человек скончались.

Рим, Зоя Осколкова

Рим. Другие новости 11.03.20

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