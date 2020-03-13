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Публикации за 13.03.20

Lamborghini останавливает выпуск автомобилей в Италии из-за коронавируса
www.lamborghini.com

Lamborghini останавливает выпуск автомобилей в Италии из-за коронавируса

Автопроизводитель Lamborghini приостанавливает выпуск машин на заводе в Сант-Агата Болоньезе (Италия). Об этом сообщает Motor1.

По словам главы автомобильного бренда Стефано Доменикали, решение о приостановке производства «является актом социальной ответственности перед гражданами Италии, оказавшимися в чрезвычайной ситуации из-за эпидемии коронавируса».

Предприятие Lamborghini в Сант-Агата Болоньезе закроется на период с 13 по 25 марта.

По последним данным, в Италии выявлено 15113 случая заражения COVID-19, 1016 человек скончались. Итальянцев ограничили в передвижении по стране, запретили проводить массовые мероприятия, закрыли школы, университеты и другие образовательные учреждения. Вспышка коронавируса стала причиной приостановки национального чемпионата по футболу. Кроме того, в стране не работают магазины, рестораны и другие заведения, кроме продуктовых супермаркетов и аптек.

Рим, Зоя Осколкова

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