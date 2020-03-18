Пик заболеваемости коронавирусом в Италии еще не пройден

Публикации за 18.03.20

Ситуация с коронавирусом в Италии пока не имеет тенденции к улучшению. На страну приходится уже треть смертельных случаев в мире от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа. За последние сутки здесь скончались 345 инфицированных. За прошедшие сутки в Италии выявлены почти 3 тысячи новых случаев. Число инфицированных с начала пандемии достигло 31,5 тысячи. При этом премьер-министр Джузеппе Конте предупредил, что пик эпидемии коронавируса в стране еще не пройден.

Всего с начала вспышки в стране умерли более 2500 человек. Наиболее сложная эпидемиологическая ситуация складывается в области Ломбардия и местная система здравоохранения уже не справляется с наплывом пациентов – сообщает «Евроньюс».

По последним данным, город Брешиа становится новым очагом распространения инфекции.

Глава отделения анестезиологии и интенсивной терапии в городской клинической больнице Серджио Каттанео говорит, что коронавирус распространяется с большой скоростью. Он объясняет: «Ключ к происходящему – и к этому должны прислушаться все иностранные государства – начать действовать как можно раньше, чтобы избежать, как в нашем случае, ежедневной изнуряющей борьбы. Нужно заранее подготовить помещения для интенсивной терапии. Нас спасает то, что мы смогли сократить число операций и использовать освободившиеся ресурсы».

Заразились 2300 медицинских работников. Но для защиты медперсонала в Италии уже не хватает масок и перчаток, так как они в стране они не производятся. Хирургические маски начали шить заключенные, по оценкам министерства юстиции, объем может составить около 10 тысяч в день.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 17.03.20

В Италии от коронавируса умерло уже более 2000 человек. / Европа скоро обгонит Китай по числу заболевших и умерших от коронавируса. / Ситуация с коронавирусом в Европе ухудшается – все больше границ закрываются. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»