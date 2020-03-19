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Публикации за 19.03.20

Италия побила рекорд смертности от коронавируса за сутки – погибло почти 500 человек

Италия побила рекорд смертности от коронавируса за сутки – погибло почти 500 человек

В Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, скончались 475 человек. Это самый высокий показатель смертность за 24 часа с момента начала вспышки инфекции в стране, сообщает «Евроньюс».

Всего скончались уже около 3000 человек и эта цифра приближается к данным в Китае, где умерли свыше 3200 заразившихся.

За сутки в Италии зарегистрированы 4207 новых случаев заражения коронавирусом, и эта цифра также превосходит все предыдущие показатели.

Число вылечившихся увеличилось почти на 40% и достигло 4025. Всего с начал эпидемии в Италии заразились более 35700 человек, включая излечившихся и скончавшихся.

Наибольшее число заражений и летальных исходов по-прежнему сохраняются в северных областях – Ломбардии, Эмилии-Романье и Венето.

Итальянское правительство распорядилось привлекать военных медиков и специалистов военных медицинских структур к борьбе с пандемией коронавируса.

С 10 марта на всей территории страны действует карантин. Люди заперты в своих домах. Не работает ничего, кроме продуктовых магазинов. За выход на улицу без насущной необходимости взымается штраф в 200 евро.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 18.03.20

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