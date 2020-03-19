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Италия

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Публикации за 19.03.20

Больным приходится умирать в одиночестве – итальянский врач рассказал о ситуации с COVID-19

Больным приходится умирать в одиночестве – итальянский врач рассказал о ситуации с COVID-19

Итальянский город Бергамо – один из центров эпидемии COVID-19. Больницы переполнены, сотрудники выбиваются из сил, чтобы хотя бы попытаться помочь пациентам.

Euronews связались с врачом больницы имени папы Иоанна XXII Лоренцо Антига и уточнили у него, насколько серьезна сейчас ситуация.

«Мы исчерпали резерв коек, и оказались в очень сложной ситуации. Приходится отправлять пациентов в другие больницы, но отделения интенсивной терапии по всему региону заполнены. Это главная проблема сейчас. У нас 80 пациентов с COVID-19 и 20 – с другими заболеваниями, и всё, больше мест нет», – рассказал врач.

«Мы можем интубировать пациентов в других отделениях, отделении скорой помощи, например. Можно отправлять их и в другие больницы но, как я уже говорил, у них у всех ровно те же самые проблемы. У нас огромный приток пациентов, но почти никого мы не можем выписать. Приходится превращать отделения внутренних болезней, гастроэнтерологии, даже неврологии в палаты для больных COVID. Практически половина больницы занимается этими пациентами», – рассказал Лоренцо Атига.

На вопрос Euronews о том, как решается вопрос о том, когда направлять в интенсивную терапию, а кого нет, Лоренцо Антига сообщил следующее: «Пока критерии остаются прежними. Например, очень пожилых пациентов с другими серьёзными заболеваниями мы не интубируем. Но если приток ещё увеличится, то придётся принимать более сложные решения. Сейчас, как я говорил, у нас 100 пациентов. Если их станет больше, нам придётся отказаться от реанимации тех, кого ещё полгода назад мы бы реанимировали безусловно. Ситуация на самом деле трагическая, все коллеги в подавленном состоянии. Родственникам нельзя оставаться с пациентами, и некоторым, к сожалению, приходится умирать в одиночестве. Организовывать похороны тоже нельзя. Даже последнее причастие не получается провести как положено».

Бергамо, Елена Васильева

Бергамо. Другие новости 19.03.20

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