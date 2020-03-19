Из Бергамо военные вывозят гробы с погибшими от коронавируса в другие регионы Италии

Публикации за 19.03.20

В наиболее пострадавшем от эпидемии коронавируса городе Италии Бергамо развернулась настоящая драма. Число погибших настолько возросло, что местный крематорий работает круглосуточно. Гробы с умершими вывозят в другие провинции для кремации.

По официальным данным, за последние сутки в Бергамо погибло 93 человека. Мэр города Джорджио Гори отметил, что некоторые скончались от симптомов, схожих с Covid-19, еще до того, как у них взяли анализ для проведения теста на наличие коронавирусной инфекции.

Городской крематорий, который работает 24 часа в сутки в течение недели, больше не в состоянии справиться с чрезвычайной ситуацией, пишет Corriere della Sera. По информации издания, гробы с погибшими начали вывозить в другие муниципалитеты – Модену, Акви Терме, Домодоссолу, Парму, Пьяченцу. Газета опубликовала видео и фото военных грузовиков. Отмечается, что армейские машины вывезли около 60 гробов. После кремации пепел будет возвращен в Бергамо и передан родственникам.

Часовня на местном кладбище закрыта для посещения. Похороны проходят каждые полчаса, родственникам запрещается проводить покойных в последний путь. Некрологи ежедневно занимают в местной газете L'Eco di Bergamo до 11 страниц – обычно они занимали около 2 страниц.

Анестезиолог больницы им. Папы Иоанна XXIII в Бергамо рассказал изданию, что заболевших при первом осмотре распределяют в палаты интенсивной терапии и в отделение паллиативной помощи. «Если человеку от 80 до 95 лет и у него есть серьезные проблемы с дыханием из-за атипичной двусторонней пневмонии, мы резервируем немногие еще имеющиеся места в отделениях интенсивной терапии для пациентов, у которых больше шансов выжить. То же касается и случаев, когда у зараженного вирусом человека наблюдается недостаточность трех или более жизненно важных органов», – пишет газета со слов врача. Медперсонал работает сменами по 18 часов. Врачи вынуждены проводить по 4-5 часов в зоне изоляции. При этом они не могут пить, есть и ходить в туалет. Покидая изолятор, медики утилизируют всю защитную одежду.

В Бергамо проживает около 120 тысяч человек, или около 0,2% всего населения Италии. При этом на регион приходится около 16% всех зарегистрированных в стране случаев заражения коронавирусом.

Рим, Зоя Осколкова

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