ItalianoРусский
■■■

Италия

■■■■■■■■■

,

Публикации за 19.03.20

Карантин в Италии не закончится 3 апреля

Карантин в Италии не закончится 3 апреля

Карантин в Италии продолжится и после 3-го апреля, об этом сообщили власти страны.

Свыше 35 тысяч инфицированных и почти 3 000 летальных исходов – эта статистика смертности приближается к зарегистрированной в КНР, сообщает «Евроньюс».

Больницы не справляются с потоком пациентов, находящихся в тяжелом и очень тяжелом состоянии.

Стефано Фаджуоли, врач из бергамской больницы папы Иоанна XXIII, взывает о помощи. Им нужно все: люди, техника, маски, деньги на покупку всего вышеперечисленного.

Италию на днях прилетели медики из Китая, они привезли защитные маски и аппараты ИВЛ. Они же помогают своим итальянским коллегам проводить профилактические мероприятия, которые должны помочь остановить дальнейшее распространение инфекции.

На кладбищах в Ломбардии не хватает мест, чтобы хоронить умерших, их родственникам предлагают кремировать тела.

Местные газеты заполнены некрологами, в которых говорится о тех, кто еще не так давно прогуливался по этим улочкам и пил кофе в деревенском баре.

Власти страны готовятся к развитию событий по худшему сценарию, сообщает «Евроньюс».

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 19.03.20

Из Бергамо военные вывозят гробы с погибшими от коронавируса в другие регионы Италии. / Больным приходится умирать в одиночестве – итальянский врач рассказал о ситуации с COVID-19. / В Ухане – китайском эпицентре вспышки коронаворуса – за сутки не было выявлено ни одного нового больного. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2020. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Главный редактор: Румянцева Полина Сергеевна
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2020. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Top.Mail.Ru Яндекс.Метрика
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
Flag Counter